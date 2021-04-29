Златоуст, Челябинская область, , 14:51 — REGNUM В Челябинской области замруководителя одной из фирм отдан под суд за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, он воспользовался недобросовестным отношением директора одной из школ Златоустовского городского округа служебным обязанностям, отсутствием надлежащего контроля за строительством объекта, давал заведомо ложные данные об объёмах и видах сделанных работ, использованных материалов, а также смонтированного и поставленного оборудования и размера понесённых расходов. Искажённые данные он предоставлял заказчику для оплаты.

Таким образом оказалось похищено более 39 млн рублей. Имущество обвиняемого было арестовано. Теперь он ждёт суда. А директору школы предстоит отвечать за халатность. Свою вину в совершении преступления женщина признала. Дела направлены в Златоустовский городской суд.