Сеул, , 14:57 — REGNUM Несколько зарубежных автомобилестроительных компаний отзовут порядка 13 тыс. транспортных средств 52 моделей. Об этом сообщает TBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Согласно опубликованным данным, под отзыв попадают транспортные средства, импортируемые такими компаниями, как Honda Korea, Tesla Korea, Man Truck & Bus Korea, Mercedes-Benz Korea, BMW Korea и Hanbul Motors.

Известно, что 6100 автомобилей 17 моделей, включая Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC, будут отозваны по причине несоответствия стандартам безопасности, 1400 автомобилей 11 моделей, включая Mercedes-Benz E250, по причине неисправности подушек безопасности и ремней безопасности, 4500 автомобилей семи моделей — по причине наличия дефектов в топливном насосе.

Владельцы транспортных средств, которые попадают под отзыв, могут посетить специализированные сервисные центры для бесплатной замены деталей.