Москва, , 14:50 — REGNUM В Кремле раздражены, сожалеют и не понимают позиции Чехии и Болгарии относительно России. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, действия Праги и Софии вызывают: а) раздражение; б) сожаление; в) непонимание», — сказал Песков.

По его словам, помимо перечисленных пунктов, присутствует также «желание, конечно, все-таки увидеть какие-то перемены в этой шизофреничной позиции» со стороны двух указанных государств.

Песков подчеркнул, что голословные обвинения в адрес РФ или любой другой страны «автоматически девальвируются» и бьют по самим странам-обвинителям.