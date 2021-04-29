Москва, , 14:50 — REGNUM Разговоры о такого рода санкциях как отключения России от SWIFT ходят давно. Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Но, вероятно, депутаты Европарламента обозначили этим свою «красную черту», о которой говорил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, привязав это к угрозе военного конфликта России и Украины.

Нельзя предсказать, какой будет позиция Еврокомиссии, глав МИД и лидеров европейских государств (решения должны приниматься лидерами 27 стран ЕС единогласно), и при каких условиях они могут посчитать это возможным.

В принципе, это не в их интересах, так как Россия является одним из важных торговых партнеров ЕС, и отключение России от SWIFT могло бы нанести серьезный удар по международным расчетам.

Поэтому, скорее всего, это останется угрозой и может быть принято только как крайняя мера. Кроме того, даже в случае принятия такого решения, оно может быть реализовано в разных масштабах (затронув только часть банков)», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европарламент предложил отключить Россию от международной платежной системы SWIFT и внес соответствующее предложение в проект резолюции.

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