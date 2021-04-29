Москва, , 14:49 — REGNUM Приобретение банкротных квартир в России зачастую не несёт серьёзных рисков для приобретателей, сообщила 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ирина Зуй.

Эксперт прокомментировала статистику, по которой в России в первом квартале 2021 года резко вырос спрос на банкротные квартиры — на 20,7% по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года.

«Рост спроса на банкротные квартиры связан с более низкой стоимостью по сравнению с общим уровнем цен на рынке вторичного жилья и новостроек. Обычно такие квартиры предлагаются со скидкой в 15−25% от рыночной стоимости. В СМИ часто пишут о многочисленных рисках и проблемах в связи с покупкой квартир у банкротов. Однако в большинстве случаев бояться приобретения такой квартиры не стоит. Так, в случае наличия в квартире прописанных и проживающих лиц, они выписываются решением нового собственника и выселяются, в том числе при помощи правоохранительных органов, если не желают самостоятельно покидать реализованное в рамках процедуры банкротства жилье», — сказала она.

Эксперт рассказала, что несовершеннолетние прописанные выписываются в судебном порядке, но проблем при этом, как свидетельствует судебная практика, также не возникает.

«Если доли в собственности принадлежат несовершеннолетним, то после продажи квартиры с торгов конкурсный управляющий обязан часть денег положить на счёт несовершеннолетних. После этого право собственности на эти доли законно переходит к покупателю квартиры. Конечно, может возникнуть проблема с наличием задолженности по оплате коммунальных услуг, однако она тоже довольно просто решается, так как устанавливается, что покупатель квартиры в тот период не являлся ее собственником. Я считаю, что приобретение таких банкротных квартир — это возможность купить жилье почти без рисков намного дешевле рынка, иногда до 50% от стоимости», — заявила Зуй.