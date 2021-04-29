Архангельск, , 14:49 — REGNUM За 2020 год аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Архангельской области принял почти 1600 обращений от предпринимателей — это в шесть раз больше, чем в прежние годы. Как заявил 29 апреля Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Архангельской области Иван Кулявцев, резкий рост обращений спровоцировала пандемия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если на старте архангельские предприниматели жаловались на ограничения и запреты по ведению бизнеса, то потом вектор их претензий сместился на заявленные государством меры поддержки — сложности с получением субсидий, отсрочек по налогам платежам, страховым взносам и арендной плате. Из непосредственно 94 жалоб, большая часть в 2020 году пришлась на федеральные органы власти, из них треть на решения, итоги налоговых проверок, действия или наоборот бездействие УФНС, и ровно столько же — на правоохранительные органы. Среди органов госвласти региона значительную долю нареканий и возмущения бизнес адресовал архангельскому Минагпрому и торговли, Минтранспорта и Минприродных ресурсов за то, что ведомство не предоставляло лесоучастки и отсрочки по арендной плате», — отметил Кулявцев.

По его словам, системной проблемой для архангельских предпринимателей остается неготовность к переходу с ЕНВД на альтернативные режимы налогообложения и возрастающая нагрузка. «По данным опроса среди плательщиков ЕНВД, для 91% из них налоговая нагрузка может увеличиться в два и более раза. Еще один камень преткновения — выплата «северных» компенсаций, которая делает невыгодным бизнес в районах Крайнего Севера, а значит, уводит его в тень и возвращает к практике «серых» зарплат. Не теряет актуальности отказ в перечислении средств маткапитала ИП, предоставляющим образовательные услуги, а также обязанность концессионеров, применяющих упрощенку, исчислять налог на добавленную стоимость работ, услуг и при передаче имущественных прав», — добавил омбудсмен.

Напомним, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС, на январь 2021 года на территории Архангельской области зарегистрировано 34 593 субъектов МСП, из них: 33 085 микропредприятий, 1421 малых компаний и 87 средних предприятий.