Бишкек, , 14:48 — REGNUM Таджикская сторона намеренно спровоцировала вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе и продолжает обострять обстановку. Об этом говорится в официальном заявлении пограничной службы Киргизии.

В ведомстве подчеркивают, что водозабор «Головной», послуживший поводом для конфликта между жителями приграничных киргизского и таджикского сёл, который потом перерос в вооруженное противостояние между силовиками двух стран, является сугубо киргизским стратегическим объектом и находится на территории Киргизии.

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«Вызывает удивление незнание руководством пограничных войск ГКНБ Таджикистана исторических фактов о том, что строительство водораспределительного узла «Головной» осуществлялось Киргизской ССР. Намеренно искажая исторические факты, пограничные войска Таджикистана провоцируют мирное население к кровопролитным действиям, таким образом демонстрируя свою несостоятельность и нежелание решать вопросы мирным путем», — отмечают в киргизском пограничном ведомстве.

Также киргизская сторона акцентировала внимание на том, что таджикские силовики незаконно возводят дополнительные оборонительные и защитные сооружения вблизи линии границы с Киргизией.

«Подстрекательство населения приграничных районов к неправомерным действиям против граждан Киргизии вызывают обеспокоенность. Вся ответственность за мирных граждан, получивших ранения и различного рода травмы, лежит на пограничных войсках Таджикистана, руководство которого уклоняется от выработки мер по стабилизации обстановки на границе», — констатируют в ГПС Киргизии.

Киргизские пограничники призвали своих таджикских коллег к разрешению возникающих на границе проблемных вопросов исключительно за столом переговоров в рамках международного права и ранее достигнутых договоренностей.

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