Москва, , 00:03 — REGNUM Парламентские партии собираются отметить День международной солидарности трудящихся, сообщает ИА REGNUM.

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме во главе с Геннадием Зюгановым 1 мая возложат цветы к памятнику Карлу Марксу на Театральном площади в Москве. В акции примут участие лидеры КПРФ, парламентарии, видные военачальники, политики, общественные деятели.

Предполагается, что к акции присоединиться Ленинский коммунистической союз молодежи, Общественные организации Союз советских офицеров, «В поддержку Армии», «Дети войны», «Русский Лад», ВЖС «Надежда России», РУСО, «Левый фронт».

Партия «Справедливая Россия — За правду» планирует провести праздничную Маевку в Городском парке культуры и отдыха в Жуковском Московской области, в мероприятиях примет участие лидер партии Сергей Миронов. Будет работать полевая кухня, тематические площадки, например, для садоводов и огородников — площадка «6 соток», там можно будет бесплатно получить семена у Андрея Туманова. Кроме того, будет действовать площадка Центра защиты прав граждан. Кроме того, состоится митинг, концерт и возложение венков и цветов к Вечному огню в преддверии Дня Победы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский встретит Первомай с однопартийцами в Институте мировых цивилизаций — там пройдет торжественное мероприятие в честь Дня Весны и Труда. Все желающие смогут посмотреть трансляцию в соцсетях.