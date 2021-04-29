Джакарта, , 14:47 — REGNUM Затонувшую в Индонезии подводную лодку Nanggala-402 намерены поднять с помощью корабля Timas DSV 1201, сообщает Detik.

Компания PT Timas Suplindo была основана в 1989 году. В настоящее время компания занимается проектированием, снабжением и строительством в сфере бурения нефтяных скважин.

Timas DSV 1201 — судно, предназначенное для работы на больших и малых глубинах.

Буровое судно способно работать на глубине до 3000 метров. На этом судне также есть кран грузоподъемностью 1200 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в штабе военно-морского флота Индонезии заявили, что проведут тщательное расследование гибели подводной лодки Nanggala-402 в Балийском море.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии проведут тщательное расследование гибели подлодки Nanggala-402