Самара, , 14:49 — REGNUM 12 тысяч жителей трудоустроено в 2021 году в Самарской области при содействии службы занятости населения региона. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что это выше показателей 2019−2020 годов: так, за аналогичный период 2019 года в регионе было трудоустроено 7,5 тысячи человек, а за четыре месяца 2020 года — 6,3 тысячи человек.

При этом 600 безработных начали профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям. В регионе было заключено 374 социальных контракта для предоставления социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, у которых по не зависящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

Отмечается, что с 2021 года в регионе реализуются дополнительные меры по восстановлению рынка труда.

«Работодатели смогут получить субсидию, стимулирующую к найму на работу безработных граждан. При этом безработный гражданин должен иметь статус безработного на 1 января текущего года и являться безработным на момент его направления центром занятости к работодателю для трудоустройства», — приводит пресс-служба слова министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 6 апреля в регионе число безработных граждан уменьшилось в 1,6 раза в сравнении с началом 2021 года.