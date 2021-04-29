Москва, , 14:46 — REGNUM На сегодняшний день предложение президента РФ Владимира Путина в адрес президента Украины Владимира Зеленского о встрече в Москве остаётся в силе. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Единственное, что мы имеем: первое — это предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании на Донбассе. Ответ президента Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не знают, каким образом далее будут формулироваться предложения со стороны Украины: «Но президент [Путин] готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной».