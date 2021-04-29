Москва, , 14:43 — REGNUM Инсинуации вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2» связаны с попытками недобросовестной конкуренции, заявил 29 апреля президент России Владимир Путин.

«Знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций», — сказал глава государства на онлайн-встрече с представителями деловых кругов Франции.

Российский лидер в очередной раз подчеркнул, что «Северный поток — 2» — «чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии. Однако в Берлине заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США.

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