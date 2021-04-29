Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM Рынок «Овощной», расположенный на окраине Ростова-на-Дону, закроется в ближайшее время. На сборы торговцам выделили три дня.

Грузовые машины с продовольственными товарами разворачивают обратно. Проезды на территорию рынка закрыты бетонными блоками, пишет 1Rnd.ru. При этом никаких официальных уведомлений о закрытии рынка никто из предпринимателей не получал.

ИА REGNUM сообщало, что работникам пяти аксайских рынков предложили провести ярмарочные торги на территории старого аэропорта на проспекте Шолохова. Насколько временной является эта площадка, не уточняется. На прежнем месте останется только один рынок — «Классик».

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