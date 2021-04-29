Москва, , 14:42 — REGNUM Лица, планировавшие организовать госпереворот в Белоруссии, планировали не просто ликвидировать главу государства, но и отключить энергосистему всей страны, что свидетельствует о присутствии интересанта со стороны. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы представляем себе объем заговора. Речь шла не просто о ликвидации президента, о взятии в заложники членов его семьи, а речь шла о таких сложных действиях, как, например, выключение и блокирование энергосистемы целой страны. Как вы понимаете, группа иммигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны», — сказал Песков.

По его словам, такие планы невозможно было вынашивать и осуществлять без помощи или без поручения» «государства Икс»: «Это тот факт неоспоримый, которым мы можем оперировать».