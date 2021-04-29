София, , 14:54 — REGNUM Ещё один российский дипломат объявлен персоной нон грата в Болгарии, это следует из опубликованного 29 апреля заявления болгарского МИД.

О таком решении министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева объявила после встречи с российским послом в стране Элеонорой Митрофановой. Отмечается, что Захариева провела с Митрофановой «обстоятельный и серьёзный разговор».

Болгарский МИД запросил у российских правоохранителей помощь в расследовании взрывов на оружейных складах. Такие инциденты произошли в период с 2011 по 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарская прокуратура заявила, что шестеро российских граждан могут быть причастны к четырём взрывам на оружейных складах и заводах. Болгария недавно выслала двух дипломатов РФ на фоне шпионского скандала.

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