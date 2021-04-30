Вологда, 30 апреля, 2021, 05:17 — ИА Регнум. «Северсталь» — самая высокоэффективная и технологичная металлургическая компания в мире, в Череповце расположены ее основные активы. О том, как справляется окружающая среда с техногенной нагрузкой, рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в интервью ИА REGNUM.

Ахунов Масабих Фатхулисламович. Металлургия. 1967

В последние годы руководством предприятия были приложены колоссальные усилия для сокращения негативного воздействия производства на экологию. «Сегодня всей байки про серый снег уже давно остались в прошлом, — уверяет губернатор. — В настоящий момент в структуре выбросов города 75% составляет оксид углерода, который относится к четвертому (малоопасному) классу опасности. Тем не менее вопросы создания благоприятной окружающей среды и качества атмосферного воздуха города находятся под пристальным вниманием правительства Вологодской области».

В рамках федеральных, региональных и городских программ проводится крупный комплекс инвестиционных мероприятий по снижению антропогенного воздействия на атмосферный воздух и здоровье населения города. За 25 лет выброс загрязняющих веществ в атмосферу в целом по городу уменьшился на 135,6 тысячи тонн, или 32%, а уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился с «очень высокого» до «низкого» индекса загрязнения воздуха.

«Северсталь», отмечает губернатор, годами работает, и работает успешно, над снижением выбросов загрязняющих веществ, которые по итогам 2019 года были снижены на 61 000 тонн.

Читайте подробности в материале Владимира Станулевича «Олег Кувшинников: ждем вас в «Вотчине Деда Мороза»».