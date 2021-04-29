Новосибирск, , 14:39 — REGNUM В Новосибирскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса. Регион получил ещё 4800 доз вакцины «Спутник V», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в регион поступило 231 212 дозы вакцин от коронавируса.

По данным новосибирского минздрава, на сегодняшний день, 29 апреля, от коронавируса вакцинировались уже более 208 тысяч новосибирцев. Из них полный курс завершили более 122 тысяч человек. На территории области развернуто 84 пункта вакцинопрофилактики — во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах.