Красногорск, 29 апреля 2021, 14:39 — REGNUM Сжигание сухостоя вблизи ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске производится в соответствии с законодательством, заявил начальник отдела защиты лесов комитета лесного хозяйства Московской области Афанасий Прилуцкий в эфире телеканала «Москва 24».
Несколько дней жители ЖК вынуждены дышать гарью от десятка костров. Причина неудобств — санитарные мероприятия, которые проводятся неподалёку с жилыми домами.
Как пояснил Прилуцкий, «работы проводятся в соответствии с нормами действующего законодательства».
Было проведено обследование леса, кроме того, поступали жалобы жителей.
«Сжигание проводится по согласованию с администрацией городского округа и региональным МЧС. Просим жителей отнестись с пониманием к проводимым лесохозяйственным мероприятиям», — заявил он.