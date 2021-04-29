Сеул, , 14:44 — REGNUM Официальная премьера южнокорейской модели KIA Sportage состоится в первой половине июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте TheKoreanCarBlog.

Одновременно с дебютом автомобиля на него начнётся приём заказов.

На данный момент известно, что новая модель получит более сложную матрицу светодиодной оптики, иные задние фонари, более стильные бамперы и крупную решётку радиатора в стиле «улыбка тигра».

Салон Sportage будет выполнен в духе Sorento. К новинке от старшего брата перейдут: рулевое колесо, цифровая приборная панель и экран мультимедиа.

Данных о технической части нового KIA Sportage пока нет. Вероятно, что его будут изготавливать на одной «тележке» с новым Hyundai Tucson.

Ранее компания KIA провела в Южной Корее официальную премьеру модернизированного седана K3 (Cerato), оснащенного 1,6-литровым «атмосферником». Кроме того, имеется версия GT с турбированным двигателем такого же объёма.

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