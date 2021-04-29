Санкт-Петербург, 29 апреля 2021, 14:38 — REGNUM Франция может получить быстрый рост российских инвестиций в свою экономику. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин с представителями деловых кругов Франции.
«Французские капиталовложения в Россию достигают почти 17 млрд долларов. Кстати говоря, российские во Франции — 3 млрд. Могли бы быть и больше, думаю, если бы французские регуляторы, государственные власти так же относились к российскому бизнесу, как Россия относится к французскому», — заявил Путин.