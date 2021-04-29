Лейпциг, Германия, , 14:38 — REGNUM Главным тренером немецкого футбольного клуба «РБ Лейпциг» станет Джесси Марш. Об этом 29 апреля сообщается на сайте клуба.

Американский тренер, который в настоящее время возглавляет австрийский «Ред Булл Зальцбург», присоединится к «РБ Лейпциг» после завершения нынешнего сезона.

Отмечается, что контракт с ним будет рассчитан на два сезона, до лета 2023 года.

Напомним, нынешний главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман возглавит мюнхенскую «Баварию» после завершения сезона.

Марш с 2019 года тренирует «Ред Булл Зальцбург», под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Австрии. Ранее он работал ассистентом главного тренера в «РБ Лейпциг».

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