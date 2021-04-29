Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Школьные выпускные и утренники в детских садах Ленинградской области пройдут в 2021 году в очном формате. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

При этом в регионе не будет отменено обязательное соблюдение всех введенных ранее противоэпидемических мер, главными из которых остаются ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

«Присутствие родителей разрешено. Сейчас разрабатывается программа главного областного праздника — Ленинградского выпускного, который пройдет в БКЗ «Октябрьский», — уточнили в пресс-службе.