Москва, , 14:38 — REGNUM Администрациям президентов России и Украины не удалось продвинуться в вопросе организации встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Продвинуться не удалось», — сказал Песков.

При этом, по его словам, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится «в постоянном контакте» с администрацией украинского лидера, однако, несмотря на это, со стороны офиса президента Украины «никакой конкретики [по встрече с Путиным] не поступало».