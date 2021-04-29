Липецк, , 14:36 — REGNUM В Липецке бывшего руководителя дилерской компании продукции «Вольво» признали виновным в присвоении денежных средств покупателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Бывший генеральный директор ООО «Соверен-Авто», являющегося дилером продукции «Вольво», в 2014 году с использованием служебного положения похищал деньги покупателей, внесенные по договорам купли-продажи автомобилей. Потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму более четырёх миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения». Подсудимый своей вины не признал.

Суд приговорил бывшего директора к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Воронеже автосалон «Гаус», являвшийся дилером Volkswagen, с 2018 года брал с клиентов предоплату, но автомобилей покупатели так и не увидели. В октябре 2020 года салон признали банкротом. Владелец компании является фигурантом двух уголовных дел, еще одно — о неуплате зарплаты работникам — было возбуждено уже в 2021 году.

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