Брюссель, , 14:38 — REGNUM Решение о продлении санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Европейского союза, за военный переворот в Мьянме, приняли власти сообщества. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры в связи с ситуацией в Мьянме (Бирме) на один год — до 30 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что такое продление охватывает целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц, которые непосредственно причастны «к военному перевороту в феврале 2021 года и последующему насилию в отношении мирных протестующих, а также лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении населения рохинджа и других этнических меньшинств».

Кроме того, уточняется, что санкции нацелены на высокопоставленных должностных лиц вооруженных сил Мьянмы и пограничной полиции, на гражданских членов Государственного административного совета и председателя избирательной комиссии страны, а также на две организации, которые принадлежат и контролируются армией Мьянмы.

Помимо того, добавляется, что санкционный режим включает в себя эмбарго на оружие и оборудование, которое может быть задействовано для внутренних репрессий, запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования военными и пограничной полицией и экспортные ограничения на оборудование для наблюдения за коммуникациями, которые могут также быть использованы для внутренних репрессий.

При этом также данными санкциями вводится запрет на проведение военной подготовки и военное сотрудничество с армией Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ранним утром 29 апреля в Мьянме были совершены атаки на две авиабазы.