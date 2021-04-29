Волгоград, , 14:37 — REGNUM Мемориальный комплекс, посвящённый железнодорожникам и строителям Волжской рокады, открыт 29 апреля в городе Петров Вал Волгоградской области. Рядом со зданием вокзала установлен паровоз-памятник серии Эр 774−69, сообщает пресс-служба администрации региона.

В городе увековечили труд железнодорожников, с нуля построивших за шесть месяцев почти 1000-км магистраль Иловля — Петров Вал — Саратов для обеспечения Сталинграда войсками, техникой и ресурсами.

«Петров Вал — один из центров, который помог нашему Отечеству, нашей Родине победить в Сталинградской битве, а затем и в Великой Отечественной войне. Советские железнодорожники, труженики наших регионов сделали всё, чтобы дорога была построена, чтобы можно было подвозить боеприпасы, оружие и технику, чтобы мы могли победить», — сказал на торжественном мероприятии губернатор Андрей Бочаров.

Рядом с вокзалом в центре Сквера железнодорожников теперь установлен памятный знак, посвящённый железнодорожникам и строителям фронтовой магистрали, и паровоз-памятник серии Эр 774−69.

«В самый разгар войны железнодорожники и строители совершили подвиг, за 100 дней открыв линию Петров Вал — Иловля, а всю рокаду — за полгода. Компания РЖД делает всё, чтобы трудовой и боевой подвиг не был забыт, чтобы молодое поколение могло своими глазами увидеть, на каких машинах воевали наши деды и отцы, и поэтому сегодня сюда прибыл и поезд Победы — это ещё один проект, который РЖД реализует совместно с администрацией Волгоградской области», — отметил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

Мероприятие открыло программу празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгоградской области.