Москва, , 14:34 — REGNUM Издержки всегда оплачивает потребитель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов, комментируя рот цен на авиабилеты в России в ближайший год.

«Несмотря на то, что поток авиапассажиров в последние 1,5 года существенно сократился, авиакомпаниям приходилось оплачивать лизинговые платежи, выплачивать кредиты, платить зарплату сотрудникам и плату за пользование услугами аэропортов.

Нефть на мировом рынке, тем временем, снова подорожала, а вот рубль остается существенно слабее, чем до пандемии. Причем, по мере роста траффика, цены на авиатопливо также будут подрастать.

Естественно, все эти расходы выльются в рост цен на авиабилеты, причем рублевые цены вырастут сильнее, чем номинированные в валюте.

При этом риски того, что рейсы в любом направлении могут быть снова отменены, остаются высокими, и эти риски компаниям придется также учитывать в своей ценовой политике.

Смягчить эти эффекты может только быстрая победа над пандемией и восстановление пассажирского потока в докризисных масштабах», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, совладелец аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев заявил, что стоимость авиабилетов в России, несмотря на некоторое снижение цен в настоящее время, продолжит расти.

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