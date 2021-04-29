Вологда, 30 апреля, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Дом Деда Мороза в Великом Устюге стал крайне успешным туристическим проектом Вологодской области, показав наглядный пример того, как инвестиции в туризм позитивно сказываются на целом городе, объяснил губернатор региона Олег Кувшинников в интервью ИА REGNUM.

Yogi555 Дед Мороз ждет гостей

Несмотря на то, что проект уже оказался крайне удачным, в регионе не останавливаются на достигнутом. Есть стратегия его развития, территория Вотчины Деда Мороза увеличена до 150 гектаров, на которых разместятся тематический парк развлечений, аквапарк, центр активного отдыха и многое другое. Даже имеющийся Дворец Деда Мороза не вмещает всех посетителей, так что его решено заменить новым, благодаря которому можно будет значительно увеличить число участников всевозможных культурно-досуговых мероприятий в Великоустюгском районе.

«Кроме того, Великий Устюг — это не только Дед Мороз, — говорит губернатор. — В настоящий момент мы ведем работу по созданию нового бренда «Великий Устюг — город музеев» и его информационному продвижению. Только в ведении Великоустюгского музея-заповедника — 14 объектов показа, он объединяет более десятка памятников архитектуры федерального значения».

Читайте подробности в материале Владимира Станулевича «Олег Кувшинников: ждем вас в «Вотчине Деда Мороза»».