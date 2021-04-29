Калуга, , 14:37 — REGNUM В Калужской области любители отечественной истории 29 апреля в третий раз взялись писать «Диктант Победы», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на страницу регионального правительства в социальной сети.

«Диктант Победы» Скрин фото страницы правительства Калужской области «ВКонтакте»

В 2021 году в регионе подготовлено более 100 площадок для участников «Диктанта Победы. Патриотическая акция также будет доступна онлайн. Акция пройдёт во всех крупных городах области, в том числе в городах воинской славы — в Козельске и Малоярославце. «Диктант Победы» посвящён событиям первых военных лет, маршалам Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому, а также истории родного края.

Результаты диктанта станут известны к 9 мая. Те, кто лучше всего справятся с заданиями, получат приглашение в Москву на парад Победы 2022 года на Красной площади.

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