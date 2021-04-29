Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM В Петербурге возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») в отношении 27-летнего бойца ММА Никиты Солонина, который, по данным следствия, на платформе Московского вокзала в Санкт-Петербурге избил пассажира. О возбуждении дела 29 апреля сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте.

«Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным транспортной полиции, вечером 27 апреля между 30-летним Артёмом Тарасовым, 27-летним Никитой Солониным и пассажиром поезда «Сапсан» произошел словесный конфликт. После чего на платформе вокзала один из спортсменов ударил оппонента в лицо. В результате оба правонарушителя были доставлены в дежурную часть и помещены в камеру, а после вытрезвления были отпущены.

Что касается второго спортсмена. 30-летнего Артема Тарасова, то, как уточняют в ведомстве, в отношении него вопрос о привлечении к уголовной ответственности будет решен после проведения судебно-медицинской экспертизы, определяющей степень телесных повреждений, причиненных потерпевшему.

По данным СМИ, пострадавшим участником конфликта является топ-менеджер петербургского филиала одной из ведущих страховых компаний России.

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