Бишкек, , 14:31 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 29 апреля, провел оперативное совещание членами правительства по вооруженному конфликту с таджикскими военными в Баткенской области.

Глава государства выслушал доклады руководителей силовых ведомств и других государственных органов.

По итогам совещания принято решение об образовании рабочей группы, которая займется урегулированием вооруженного инцидента. Возглавит ее первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

Также президент Киргизии поручил министерству иностранных дел продолжить работу по мирному урегулированию ситуации по дипломатическим каналам.

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