Ташкент, , 14:30 — REGNUM Китай и Узбекистан готовы принять программу полномасштабного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Собеседники поддержали кооперацию между ведущими предприятиями Узбекистана и Китая.

Отмечается, что главы государств поручили активизировать деятельность межправительственного комитета и провести в ближайшее время его очередное заседание.

Стороны отметили 33-процентный рост взаимной торговли с начала 2021 году. Этот показатель в ближайшие годы планируется увеличить до $10 млрд.

Собеседники также обсудили график мероприятий на высшем уровне. Они отметили необходимость тщательной подготовки визита Си Цзиньпина в Узбекистан.

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