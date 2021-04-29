Уфа, , 14:31 — REGNUM Подозреваемых в сбыте фальшивых пятитысячных купюр задержали в Башкирии. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.

По версии сотрудников правоохранительных органов, двое 28-летних подозреваемых жителей Уфы приобретали через интернет фальшивые банкноты достоинством пять тысяч рублей и расплачивались ими в магазинах города (сдачу они получали настоящими купюрами).

Стражи порядка задержали подозреваемых: у них были обнаружены несколько фальшивых купюр. По данным фактам было возбуждено уголовно дело.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии двух мужчин обвинили в фальшивомонетничестве.