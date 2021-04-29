Новосибирск, , 14:30 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников области подписал постановление об учреждении памятного нагрудного знака «Новосибирск — город трудовой доблести». Награда учреждена в связи с присвоением городу почётного звания Российской Федерации.

«Это дань глубокого уважения трудовому подвигу новосибирцев в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. В настоящее время в Новосибирской области проживают 13 Героев Социалистического Труда, один Герой труда Российской Федерации, четыре полных кавалера ордена Трудовой Славы. Мы всегда будем помнить их трудовой подвиг, — отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. — Уверен, что памятный нагрудный знак «Новосибирск — город трудовой доблести» будет также способствовать сохранению истории города в годы войны для подрастающего поколения региона».

В соответствии с положением о награде, памятный знак вручается лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лица, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Первое вручение памятных нагрудных знаков пройдёт в июле 2021 года.