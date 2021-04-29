Москва, , 14:29 — REGNUM В случае введения ограничений на действие системы SWIFT в России ей, как и другим платёжным системам, можно найти альтернативу. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги или «байпасы» или заменители этой системы будут найдены очень быстро», — сказал Песков.

По его словам, гипотетические заявления о замене платёжной системы неуместны, однако все должны понять, что Россия — сильная и самодостаточная страна, а система SWIFT — лишь одна из услуг.

Ранее Европарламент внёс в проект резолюции по России пункт о возможности отключения РФ от системы SWIFT.