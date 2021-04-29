Сеул, , 14:37 — REGNUM В 2021 году платёжный баланс Южной Кореи может сократиться из-за стремительного роста импорта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи (ЦБ).

Согласно опубликованным данным, в первом квартале текущего года объём импорта товаров в Южную Корею увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что восстановление экспорта и инвестиций в сфере полупроводников, автомобилей и химической продукции привело к значительному увеличению импорта соответствующего сырья, комплектующих и оборудования. Кроме того, вырос импорт дорогостоящих потребительских товаров, таких как легковые автомобили, бытовая техника и кожаные аксессуары европейского производства, а также сырья.

Эксперты отмечают, что это связано с ростом цен на нефть и металлургическую продукцию.

Согласно прогнозу Банка Кореи, темпы роста импорта товаров в страну в ближайшее время сохранятся.