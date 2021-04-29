Саранск, , 14:29 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне был зарегистрирован также один летальный случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Женщина 1948 года рождения попала в больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнением в виде двусторонней субтотальной пневмонии. Лечение затрудняли хронические патологии, в том числе ишемическая болезнь сердца.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 242 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 апреля в регионе выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 038 случаев.