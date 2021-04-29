Киев, , 14:30 — REGNUM Власти Украины «поставили крест» на реформе корпоративного управления. Об этом заявил бывший руководитель компании НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, комментируя новость о своём увольнении 29 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«С 2014 года Украина твёрдо решила, что на государственной собственности должны зарабатывать государство и украинцы, а не приближенные к денежным потокам политики. Одно вчерашнее решение правительства отправляет в помойку все наработки», — пояснил Коболев.

Он добавил, что не будет «устраивать цирк и подставлять под удар «Нафтогаз».

Последним его распоряжением на должности главы компании, по словам Коболева, стало решение о начале сейсмических работ на черноморском шельфе.

Напомним, ранее новый глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что занять пост ему предложил президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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