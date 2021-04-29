Скопье, , 14:33 — REGNUM В министерстве внутренних дел Северной Македонии 28 апреля опубликовали фотографию полицейской акции, проведенной в районе Скопье Харачина.

В результате расследования, продлившегося несколько месяцев, сотрудникам МВД удалось выявить группу лиц, подозреваемых в незаконном распространении оружия и наркотиков.

Отмечается, что всего были арестованы несколько человек, среди них полицейский инспектор.

Семеро арестованных проживали в Харачине, еще один в районе Святого Николая. В МВД обещают в дальнейшем предоставить новые детали.

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