Бишкек, , 14:27 — REGNUM Участники митинга, проходящего сегодня, 29 апреля, возле Дома правительства в Киргизии, обратились к президенту России Владимиру Путину и руководству Организации Договора о коллективной безопасности.

Митингующие просят российского лидера и ОДКБ предпринять все возможные дипломатические и, если будет нужно, то даже военные меры для того, чтобы остановить вооруженный конфликт, вспыхнувший на киргизско-таджикской границе.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 28 апреля, на киргизско-таджикской границе вспыхнул конфликт из-за попыток таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора в селе Кок-Таш в Баткенской области Киргизии.

Жители киргизского и таджикского приграничных сёл устроили словесную перепалку, а затем стали бросать друг в друга камни. Потом таджикистанцы начали стрелять в проезжающие мимо киргизские машины из охотничьих ружей, а прибывшие на место таджикские военные — обстреливать киргизское село из автоматов, пулеметов и минометов.

Стрельба на границе Киргизии с Таджикистаном продолжается до сих пор.

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