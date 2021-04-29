Саранск, , 14:26 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 29 апреля выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 038 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 26 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 047 жителей Мордовии. 242 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай, как и накануне.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1723 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 28 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получали 389 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2016 человек.