Саратов, , 14:31 — REGNUM В Саратовской области определились с форматом проведения праздника «Последний звонок». Как сообщает пресс-служба регионального минобразования, для выпускников школ мероприятие пройдет 22 мая в очном формате с соблюдением санитарных требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

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По словам исполняющего обязанности министра образования Саратовской области Михаила Орлова, малокомплектные школы смогут пригласить обучающихся разных классов, а также родителей выпускников. В крупных школах, где разместить учеников с учетом социальной дистанции невозможно, присутствовать на торжественной линейке смогут только выпускники и их родители. Также в таких школах рекомендуется проводить торжественную линейку для 9-х и 11-х классов отдельно.

Формат проведения выпускных вечеров пока не принят, отметил глава ведомства. В любом случае принимать решение будут с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. «О формате проведения выпускных проинформируем дополнительно после принятия соответствующего решения» — уточнил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, последний звонок для выпускников школ Воронежской области прозвенит 21 мая. Праздник проведут в очном режиме, но с соблюдением эпидемиологических ограничений.

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