Екатеринбург, , 14:33 — REGNUM В Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург) рекордно увеличится количество бюджетных мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики Свердловской области.

В вузе увеличилось число контрольных цифр приема на 2022−2023 год на 24% без учёта филиалов. Теперь учреждение возглавляет список российских региональных вузов с наибольшим абсолютным приростом бюджетных мест.

Количество бюджетных мест в регионе увеличится в целом на 13%. «Свердловская область, оставаясь крупнейшим индустриальным регионом, уверенно укрепляет сегодня статус научно-образовательного центра страны», — считает губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего бюджетных мест в регионе выделено на направление «Образование и педагогические науки» (2873 места).