Москва, , 14:23 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование деятельности администратора суда, внес в Госдуму Верховный суд, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Предлагается исключить из функций администратора организацию судебного делопроизводства, ведение статистики и архива.

Также предлагается из полномочий администратора районного, городского, межрайонного суда, гарнизонного военного суда исключить полномочия по разработке проекта сметы расходов суда, утверждаемого председателем суда, и представлению его в соответствующее управление судебного департамента в субъекте РФ, так как на практике суды районного звена не имеют самостоятельного бюджета и не разрабатывают свои сметы расходов.

Таким образом, отмечается в сопроводительных документах, для администраторов районных судов необходимо закрепить такие функции, как анализ потребности суда в материально-технических средствах при формировании проекта сметы на следующий финансовый год в соответствии с утвержденными нормами и принятие иных мер по организации материально-технического обеспечения деятельности суда.

Такая функция администратора суда, как обеспечение судей и работников аппарата суда нормативными правовыми актами, юридической литературой, пособиями и справочно-информационными материалами, также нуждается в уточнении в связи с тем, что в настоящее время реализация этих положений на практике сводится только к функциям организации и контроля получения, учета и хранения нормативных правовых актов, юридической литературы, пособий и справочно-информационных материалов, а не обеспечения.

Кроме того, в силу нахождения ряда постоянных судебных присутствий на значительном удалении от места размещения районного (городского) суда и невозможности в связи с этим эффективного исполнения администратором своих должностных обязанностей предлагается такая мера, как введение дополнительной должности «администратор постоянного судебного присутствия».

При этом введение должности «администратор постоянного судебного присутствия» предлагается обеспечить путем перераспределения высвобождающихся должностей администраторов районных (городских) судов при упразднении некоторых районных (городских) судов и создании постоянных судебных присутствий в соответствующем регионе.