Москва, , 14:27 — REGNUM В министерстве иностранных дел России порекомендовали авторам европейского бюро американского интернет-издания Politico не политизировать успех российской вакцины от COVID-19. Об этом 29 апреля говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

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«Авторы статьи подвергают сомнению нарастающее внимание мировой общественности к вакцине «Спутник V», которая многократно доказала свою эффективность. Журналистов удивила закономерная популярность публикаций и аккаунтов в социальных сетях, посвященных российской разработке. В их представлении Москва использует тему вакцинирования в качестве самопиара и расширения политического международного и регионального влияния», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в своей статье авторы тиражируют тезисы о том, что Россией якобы используются недобросовестные информационные технологии, целью которых является скомпрометировать конкурентные препараты, такие, как вакцина американо-немецкого концерна Pfizer — BioNTech.

«Хотели бы посоветовать авторам перестать спекулировать на здоровье миллионов людей, играть в политические игры, не наращивать искусственную политизацию глобальной проблемы в попытке заработать очки на популяризации антироссийского сюжета», — добавляется в комментарии.

Кроме этого, отмечается, что российские достижения в борьбе с коронавирусной инфекцией «давно являются бельмом в глазу у адептов антироссийской риторики».

«Отсюда и голословные, не подкрепленные фактами информационные выпады против российской вакцины «Спутник V». Своей целью подобные публикации имеют дискредитацию вызывающего доверия у населения препарата (тому свидетельство — результаты опросов общественного мнения) и умалить значение российской помощи странам, пострадавшим от пандемии», — уточняется в сообщении.

При этом в МИД РФ напомнили, что интерес к российской вакцине «Спутник V» растет и в самой России, и за ее рубежом, включая европейские страны.

«Очевидно, что российские вакцины против коронавируса воспринимаются мировым сообществом прежде всего, как незаменимый вклад в продолжающуюся борьбу с пандемией», — поясняется в комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ чешского фармрегулятора от изучения документов по «Спутнику V» напрямую связан с дипломатическим скандалом, и этот шаг не идёт на пользу населению Чехии.