Москва, , 14:20 — REGNUM Роль американского доллара во всём мире начнёт снижаться тогда, когда другие государства усомнятся в его стабильности. Об этом в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Доля доллара в торговых операциях России сокращается из года в год, и так будет во всем мире, как только люди засомневаются в его стабильности и в стабильности страны-эмитента доллара. Люди начнут уходить», — сказал Песков.

По его словам, нельзя забывать и о том, что США являются супердержавой, на которую приходится четверть объёмов экономики во всём мире.

При этом Песков напомнил, что по всему миру создаются «разные объединения, которые уже способны сравняться с этой четвертью экономики или даже превзойти ее».

Пресс-секретарь российского лидера напомнил о появлении «одной страны», которая по ряду пунктов и по паритету покупательной способности уже может «сравняться с США или даже обогнать — это Китай».