Москва, , 14:20 — REGNUM Не стоит придавать такого уж большого значения тому, что обсуждают в Европарламенте. Эта организация — структура консультационная и рекомендательная, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Европарламент не может принимать каких-либо обязывающих решений, тем более относительно частных структур, к которым относится система SWIFT.

Собственно, парламентарии в этой структуре заняты в основном самопиаром и отработкой повестки, которую им ставят спонсоры.

При этом состав Европарламента даже состав законодательных органов, входящих в ЕС стран, являясь таким прибежищем для маргиналов, не способен пока претендовать на серьезную роль в политической жизни своих стран.

Что касается возможного отключения России от SWIFT, то пострадает от этого в первую очередь сама эта структура, поскольку банкам, работающим с Россией, придется пользоваться другими системами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент внёс в проект резолюции пункт об отключении России от системы платежей SWIFT, его рассмотрение пройдёт 30 апреля.

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