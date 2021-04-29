Варшава, 29 апреля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Польское тюнинг-ателье Carlex Design обновило у Ferrari 812 Superfast интерьер, сделав его более стильным. Снимки с доработанным авто размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Интерьер Ferrari 812 Superfast от тюнинг-ателье Carlex Design

Салон модели отделан кожей и алькантарой чёрного цвета. При этом некоторые части сидений и приборной панели имеют серые акценты.

Для контраста дизайнеры Carlex выбрали жёлтый оттенок, который присутствует на подушках сидений, окантовке, на дверных картах, центральной консоли, приборной панели и рулевом колесе и даже на обшивке потолка, которая, как и остальная часть, изготавливается по индивидуальному заказу. Внешний вид модели остался нетронутым.

Также не тронута техническая часть автомобиля. Таким образом, под капотом автомобиля как и прежде «трудится» 789-сильный 6,5-литровый атмосферный V12. Он разгоняет Ferrari 812 Superfast от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.

Ранее гендиректор Ferrari Джон Элканн сообщил, что компания готовит к премьере три новых модели автомобилей. Среди них: Portofino M, SF90 Spider и 488 GT Modificata. Однако первый электрокар выйдет на авторынок только в 2025 году.

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