Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге пройдут испытания системы дистанционного голосования на выборах. Для того, чтобы принять участие в тестировании, гражданину необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и доступ в интернет со стационарного или мобильного устройства. Участникам испытаний будет предложено проголосовать за условного кандидата.

«Испытание системы продлится с 12 по 14 мая и охватит все этапы: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов», — сообщает 29 апреля телеканал «Санкт-Петербург».

Подать заявление для участия в общероссийском тестировании электронного голосования можно до 7 мая через портал госуслуг.

«Мы живем в эпоху цифровизации и система избирательная не отстает от времени. И Центральная избирательная комиссия и мы, городская избирательная комиссия в этом очень заинтересованы и идем по пути открытости, гласности и безопасности всего избирательного процесса», — отметила председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина.

В марте 2021 года Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила в Центризбирком данные, касающиеся возможного дистанционного электронного голосования. Ранее, в 2020 году петербургские власти просили у ЦИК возможности голосовать электронно в Петербурге, но председатель Центризбиркома Элла Памфилова отказала, ссылаясь на недостаточный уровень доверия населения результатам выборов в Петербурге.

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