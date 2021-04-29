Чебоксары, , 14:18 — REGNUM Прокуратурой Чувашии организована проверка интернет-сообщений о том, что в Чебоксарах ребёнок провалился в котлован и увяз в глине. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В интернете появились публикации о том, что вечером 28 апреля в микрорайоне Садовый по улице Академика Челомея ребёнок, играя у строительного котлована, провалился в «глиняную жидкую массу». Отмечалось, что девочку сначала пытались вытащить взрослые, но затем пришлось вызывать спасателей, которые вызволили ребёнка из глиняного «плена».

Данную информацию проверит прокуратура Ленинского района Чебоксар с привлечением специалистов. Также будет установлено, является ли данная территория действующим строительным объектом.

«Будет дана оценка исполнению застройщиком требований законодательства, направленного на обеспечение безопасности граждан при проведении строительных работ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году скандалом и спасательной операцией обернулось в Цивильском районе Чувашии работа по благоустройству двора. На детской площадке после такого «благоустройства» засосало в грязь школьника, который попытался пройти к качелям.

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